Колумбия объявила, что самый разыскиваемый в стране наркоторговец будет экстрадирован в США после того, как он был схвачен в ходе рейда.

Дайро Антонио Осуга, известный как Отониэль, был схвачен после совместной операции армии, авиации и полиции в субботу.Он возглавлял крупнейшую преступную группировку страны и в течение многих лет находился в списке самых разыскиваемых Агентством США по борьбе с наркотиками.Официальные лица США назначили награду в размере 5 млн долларов за его голову.Они обвинили его в ввозе в страну не менее 73 тонн кокаина в период с 2003 по 2014 год.Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что следующим шагом официальных лиц было выполнение приказа США об экстрадиции.Власти доставили Отониэля на военную базу в столице Боготы перед его экстрадицией.Президент Иван Дуке приветствовал поимку наркобарона в телевизионном видеообращении. «Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке», - сказал он. «Этот удар можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х».Как его поймали?Отониэль был схвачен в своем сельском убежище в провинции Антиокия на северо-западе Колумбии, близко от границы с Панамой.В операции приняли участие 500 солдат при поддержке 22 вертолетов. Один полицейский погиб.Отониэль использовал сеть убежищ в сельской местности, чтобы передвигаться и уклоняться от властей, и не использовал телефон, вместо этого полагаясь на курьеров для связи.В прошлом полиция находила специальные ортопедические матрасы для Отониэля в этих редких домах, поскольку он страдал от боли в спине из-за грыжи межпозвоночного диска.Начальник полиции Хорхе Варгас сказал, что наркобарон боялся захвата, «никогда не приближаясь к населенным пунктам».

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