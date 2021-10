Женщина-робот Ai-Da, способна рисовать «с натуры» скетчи, довольно хорошо известна в IT-пение обществе. Сегодня она демонстрирует свои навыки на выставке Forever is Now в Египте, но участие в мероприятии едва не пришлось отменять из-за слишком бдительных пограничников, заподозрили в работе шпиона и задержали его вместе с создателем на десять дней.

Инцидент произошел, когда местные пограничники обратили внимание на глаза-камеры работа. Ai-Da активно использует их в процессе творчества. Кроме этого «художница» имеет встроенный модем. Это соединение и вызвало подозрение в участии в шпионской деятельности - мало ли что робот может снять и неизвестно куда отправить. На всякий случай работу и его создателя задержали. В результате созданный в 2019 году робот освободили вместе с его создателем, буквально за несколько часов до начала выставки.«Я могу избавиться от модемов, но не могу выдавить ее глаза, - заявил создатель робота Айдан Меллер (Aidan Meller) журналистам. - Британский посол работал всю ночь, чтобы Ai-Da выпустили, но мы практически опоздали».Ai-Da участвует в выставке Forever is Now, организованной компанией Art D'Égypte при поддержке египетских властей. Выставка продлится до 7 ноября - ее посетят ведущие местные и зарубежные художники. Робот, по некоторым данным назван в честь известной женщины-математика Ады Лавлейс (Ada Lovelace), он представляет собой многомиллионный проект, реализованный командой программистов, робототехников, специалистов-искусствоведов и психологов.Хотя он был реализован еще в 2019 году, работа постоянно совершенствуют по мере улучшения алгоритмов искусственного интеллекта. Работы Ai-Da выставляются в известных музеях, как в Великобритании, так и за ее пределами.

