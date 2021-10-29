Всемирные Сводки
- 2022 году Южная Корея запускает первую отечественную космическую ракету Нури
- Байден заявил, что США будут защищать Тайвань, если Китай нападет
- Политика США по отношению к Тайваню
- Доклад разведки США 2021: изменение климата вызовет глобальную напряженность
- Covid 2019: вирус, возможно, убил 80-180 тысяч медицинских работников, - ВОЗ
|Армия США отрепетировала войну с работами на случай восстания машин
|29.10.2021 21:55
|
Американские военные провели довольно необычные военные учения. Да, они впервые использовали наземные работы в качестве условных противников.
В рамках боевых испытаний, они пересекали военным путь к вертолетной площадки, блокировали дороги, выполняли другие задачи. В качестве оружия им предоставили пулеметы M240, а также противотанковые ракеты Javelin.
Стоит отметить, что концепция MUM-T (Manned-Unmanned Teaming - «Взаимодействие человек-машина») прорабатывается военными США в течение последних нескольких лет. В ее рамках, например, уже в следующем году, на учениях, работы RCV-L формировать первую линию наступления и только вслед за ней идти люди.
Напомним, что ранее появилась информация о заинтересованности в наземных работах и в других странах. Например, Южная Корея получила на испытания сразу двух многоцелевых наземных колесных работы. Их можно будет использовать в целом ряде различных задач, в том числе и в разведывательных миссиях, перевозках грузов и боеприпасов, эвакуации раненых.
Поделитесь статьей с друзьями