Ученые заметили, что некоторые регионы США стали регулярно страдать от землетрясений. Оказалось, на движение тектонических плит влияет на деятельность людей.

Ученые провели исследования и выяснили, что люди, которые проводят горно - и нефтедобывающие работы становятся своеобразными антропогенными факторами, влияющими на частоту землетрясений.

Через бурения грунта в почве образуются гидроразрывы (трещины), которые заполняются водой и становятся еще больше, провоцируя движение плит. Землетрясения, происходящие на стыке литосферных плит, считаются стандартным явлением, но в последнее время участились слухи, идущие из глубины континентов. Трясти стало даже районы, которые не сталкивались с толчками 300 млн лет.

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