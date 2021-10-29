Египетская активистка Мозн Хасан сообщила, что власти закрыли дело против нее после более чем пяти лет замораживания активов и запрета на поездки.

Ее неправительственную организацию «Назра для феминистских исследований» и другие НПО обвинили в получении иностранного финансирования для нанесения ущерба национальной безопасности.Судья постановил, что доказательств для предъявления им обвинений недостаточно.Активистка говорит, что теперь она сможет думать о будущем без страха.Она принимала участие в протестах египетской революции 2011 года и работала, чтобы помочь тем, кто в то время подвергся сексуальному насилию.

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