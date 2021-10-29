Китай испытал гиперзвуковую ракету.

На днях Байдена спросили, может ли он «поклясться защищать Тайвань» и что он будет делать, чтобы идти в ногу с военным развитием Китая.Байден ответил: «Да и да». Он добавил, что нет необходимости «беспокоиться о том, станут ли они более могущественными», потому что «Китай, Россия и остальной мир знают, что они имеют наиболее мощные вооруженные силы в истории мира».Также был вопрос будут ли США защищать Тайвань в случае нападения Китая. Байден ответил: «Да, мы обязаны это сделать».Представитель Белого дома позже, похоже, отреагировал на комментарии г-на Байдена, заявив американским СМИ, что США «не объявляют о каких-либо изменениях в нашей политике и в нашей политике нет никаких изменений».

Это происходит не в первый раз. В августе Байден, похоже, высказал ту же позицию в отношении Тайваня. Белый дом тогда также заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась.

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