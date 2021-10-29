Президент Джо Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая, явно отступив от давно занимаемой внешнеполитической позиции США. Но представитель Белого дома позже заявил некоторым американским СМИ, что его высказывания не означают изменения политики.



У США есть закон, который требует, чтобы они помогли Тайваню защитить себя.

Но умышленно неясно, что бы он на самом деле сделал, если бы Китай напал на Тайвань, в так называемой «стратегической двусмысленности».

Китай пока не ответил на комментарии Байдена. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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