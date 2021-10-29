Южная Корея запустила свою первую ракету собственного производства, что усилило космические амбиции страны.

Корейская ракета-носитель II, известная как Нури, взлетела из Гохына, примерно в 500 км к югу от Сеула.Президент Мун Чжэ Ин сказал, что аппарат выполнил полный цикл полета, но не смог вывести на орбиту фиктивный спутник.

Такие запуски необходимы для космической программы, но потенциально могут иметь и военное применение.

Южная Корея вовлечена в гонку вооружений с Северной Кореей, и обе страны недавно провели испытания нового оружия. Север вывел на орбиту спутник в 2012 году.Развитие Нури обошлось Южной Корее примерно в 2 триллиона вон (1,23 миллиарда фунтов стерлингов или 1,6 миллиарда долларов). При весе 200 тонн и длине 47,2 метра он оснащен шестью двигателями, работающими на жидком топливе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир страны нури примерно орбиту что Теги: мир