В Украине облгазы собираются значительно повысить тарифы на доставку Согласно новым проектам облгазов, тарифы на доставку могут возрасти в несколько раз. В некоторых регионах стоимость может возрасти более, чем в 4 раза. Интересна также и непропорциональная стоимость в различных регионах. Так, например, Уманьгаз собирается повысить стоимость транспортировки голубого топлива с 1,78 гривны до 8,91 гривны. В то время, как в Киеве повышение будет только с 0,31 грн до 0,83 грн. Особенно тяжело придётся жителям частного сектора в регионах. За распределение газа и само топливо ежемесячно, даже в летний период, многим придётся платить около 1000 гривен в месяц. В облгазах заявляют, что повышение цен связано с тем, что треть тарифа составляет сама стоимость газа, которая на данный момент составляет 34 000 гривен за тысячу кубометров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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