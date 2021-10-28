Партия «Европейская солидарность» заявила, что за Порошенко следят Представители партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что за их лидером ведётся негласное наблюдение. В частности, они отмечают, что 28 октября возле дома Порошенко был автомобиль Volkswagen с номерным знаком АА2984ЭН. Этот номер не числится ни в одной базе данных, а значит является номером прикрытия для правоохранительных органов. В «Европейской солидарности» назвали слежку незаконной и потребовали от власти прекратить «политические преследования и давление» на их лидера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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