Политические Сводки
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|В Украине катастрофически ускорились темпы снижения запасов угля
|15.11.2021 20:05
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