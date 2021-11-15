Bellingcat уже на этой неделе выпустит расследование о боевиках ЧВК «Вагнер» Скандальное расследование о срыве спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании «Вагнер» от журналистов Bellingcat должно будет выйти уже на этой неделе. Расследователи обещают раскрыть все детали, которые повлекли задержание «вагнеровцев» в Беларуси в летом 2020 года. Журналисты представят большой массив документальных доказательств, а также интервью с лицами, которые были привлечены к этой операции. Общий объем расследования свыше 11 000 слов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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