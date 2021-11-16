Политические Сводки
|В Украине появятся системы накопления энергии
|16.11.2021 23:05
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С помощью накопителей энергии появится возможность аккумулировать электричество, особенно из проектов зелёной энергетики, которое обычно вырабатывается днём, а выдавать его в пиковые утренние и вечерние периоды. Нардеп Юрий Камельчук заявил, что будут разработаны накопители электроэнергии для отдельных домов, а в некоторых случаях даже для целых микрорайонов. Сроки постройки первых таких объектов пока не называются.
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