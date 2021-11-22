Разумков пригрозил украинской власти прежний глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что власти оказывают давление на его соратников: Артема Дмитрука и Людмилу Буймистер. Он отметил, что их пытаются выгнать из комитетов. Разумков также сообщил, что другим его коллегам звонят, угрожают уволить с той или иной должности родственников, всячески пытаются влиять. Однако экс-спикер заявил бывшим коллегам, что им придется ответить за свои поступки. «У меня хорошая память», - резюмировал Разумков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика/экономика разумков что его пытаются заявил Теги: политика