Политические Сводки
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|Песков: «США пытаются приватизировать слово демократия»
|24.11.2021 12:45
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Кроме России и Китая на саммит за демократию не были приглашены также Турция и Венгрия.
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