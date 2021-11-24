Песков: «США пытаются приватизировать слово демократия» Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что организованный США саммит за демократию является попыткой создать новые разделительные линии. Американское правительство пригласило 110 государств на новый саммит, который пройдет онлайн 9-10 декабря 2021 года. Россия и Китай приглашены не были. «Американцы пытаются приватизировать слово демократия. То есть демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно», - подытожил представитель Кремля.



Кроме России и Китая на саммит за демократию не были приглашены также Турция и Венгрия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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