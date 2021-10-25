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|Госпереворот в Судане: правительство распущено, проходят аресты
|25.10.2021 16:50
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Военные Судана распустили гражданское правительство, арестовали политических лидеров и объявили в стране чрезвычайное положение.Протестующие вышли на улицы Хартума, столицы страны.
Два года назад был свергнут Омар аль-Башир и создано переходное правительство, однако теперь между военными и гражданскими политиками возникли разногласия, сообщает BBC News.
Военные поместили под домашний арест несколько гражданских министров, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдока, а также губернаторов ряда провинций и политиков.
Нынешний фактический глава государства генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил с заявлением и сообщил о роспуске правительства. При этом он пообещал провести в стране демократические выборы в 2023 году.
В Судане объявлено чрезвычайное положение.
От имени арестованного премьера распространено заявление с призывом к сторонникам демократии выходить на улицы и противостоять перевороту.
На улицах Хартума начали появляться горящие покрышки.
Ранее сегодня Власти писали, что в понедельник суданские военные арестовали премьер-министра Абдаллу Хамдока и нескольких членов возглавляемого им гражданского правительства.
Против переворота протестуют тысячи людей.