Политические Сводки
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|Новое восстание против Лукашенко: В Беларуси объявили общенациональную забастовку
|25.10.2021 18:10
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Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил в стране общенациональную забастовку и призвал граждан остаться дома 1 ноября и не выходить на работу.Беларусов призвали не выходить на работу
Ранее Власти писали, что Александр Лукашенко в ходе визита в Тихиничи озвучил, как видит процесс смены власти в Беларуси
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