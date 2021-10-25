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Новое восстание против Лукашенко: В Беларуси объявили общенациональную забастовку
25.10.2021 18:10

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил в стране общенациональную забастовку и призвал граждан остаться дома 1 ноября и не выходить на работу.

Беларусов призвали не выходить на работу

Ранее Власти писали, что Александр Лукашенко в ходе визита в Тихиничи озвучил, как видит процесс смены власти в Беларуси

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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