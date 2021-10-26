Совет национальной безопасности и обороны Украины обнародовал список Telegram-каналов, которые распространяют дезинформацию в пользу страны-агрессора.

Каналы постоянно цитируют друг друга

В СНБО выяснили, что каналы «Шептун» и «First» администрируются пользователем «@A_menejer» (он же @A_manager2 и @Arhangel).

По информации СБУ, это лицо принимает заказы на публикацию материалов политического характера, осуществляет менеджмент и администрирование сети Telegram-каналов.

Блоги, которые первыми подхватили пророссийский нарратив Klymenko Time

По данным источника Украинской правды, этим человеком является Артем Давыдченко – один из организаторов противостояний в Одессе 2 мая 2014 года с стороны представителей «Антимайдана». Он сейчас в розыске.

«@A_menejer», кроме уже упомянутых каналов, администрирует известные пророссийские каналы «Легитимный», «Резидент» и «ЗеРада».

Названные каналы вместе со своими каналами-спутниками находятся в одном пророссийском пуле, внутри которого есть ряд дружественных к ним каналов, которые активно распространяют публикации «Klymenko Time».

По информации СНБО, вышеупомянутые каналы входят в пул Клименко или напрямую курируются из РФ.

Каналы связаны или напрямую курируются из РФ

“Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из телеграмм-каналов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепостов создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленная ссылкой на более крупный, и, соответственно, «более уважаемый» канал. Хотя на самом деле они являются лишь «ретрансляторами» нарративов РФ, замаскированными под так называемую «украинскую оппозицию», – сказано в отчете СНБО.

Ранее Власти писали, что Совет национальной безопасности и обороны разработал т.н. глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией РФ части Украины.

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