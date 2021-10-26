С августа желающих проголосовать на выборах за партию «Слуга народа» стало меньше на 3 процентных пункта – с 17 до 14%.

Ранее Власти приводили данные соцопроса, который провел КМИС и обнародовал 20 октября. Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 24,7% тех, кто определился со своим выбором, а за Петра Порошенко – 15,6%.

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