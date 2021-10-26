В Мариуполе не допустили к работе персонал трамвайного депо №3 КП «МТТУ», которые не прошли вакцинацию.

Не вакцинированных работников не допустили на рабочее место

Ранее Власти писали, что не вакцинированные учителя будут уволены без сохранения заработной платы до окончания карантина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира