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|Кандидатуры Резникова и Верещук окончательно согласованы: какие министерства они возглавят
|27.10.2021 11:50
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Стало известно какие министерства возглавят кандидаты Алексей Резников и Ирина Верещук.О кадровых перестановках вскоре должны объявить официально
Об этом сообщает «LB.ua» со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что правительством принято окончательное решение о назначении Алексея Резникова министром обороны. В настоящее время он возглавляет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Вместо него, эту должность возглавит депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
По данным источника, о кадровых перестановках вскоре должны объявить официально.
Как ранее сообщали Власти, новым министром обороны Украины после отставки Андрея Тарана станет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.