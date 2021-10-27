Политические Сводки
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|Зеленский уволил с должности главы Херсонской ОГА одного кандидата на довыборах в ВР и назначил другого
|27.10.2021 12:10
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Президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря и назначил Геннадия Лагуту. Оба являются кандидатами на довыборах в ВР по округу №184.Зеленский назначил конкурента Козыря новым главой ОГА
Ранее Власти писали, что в Херсонской области развернут мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19.
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