Президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря и назначил Геннадия Лагуту. Оба являются кандидатами на довыборах в ВР по округу №184.

Ранее Власти писали, что в Херсонской области развернут мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

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