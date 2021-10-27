Людмила Денисова прибыла в тюрьму №12 в грузинском Рустави для посещения экс-президента Грузии.

Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram.

Омбудсмен Денисова прибыла в Грузию с целью проверки условий содержания Михаила Саакашвили в тюрьме №12 города Рустави.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека оценит состояние здоровья бывшего президента и качество оказания медицинской помощи.

«Начинаю посещение гражданина Украины, Председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 г. Рустави (Грузия) с целью проверки условий содержания, состояния его здоровья и оказания медицинской помощи», – написала Денисова в своем канале Telegram.

Омбудсмен Денисова в пенитенциарном учреждении №12 г. Рустави (Грузия)

Как ранее сообщали Власти, омбудсмен Денисова проверит, как лечат Саакашвили в тюрьме.

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