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Могут не успеть довезти до больницы: Денисова рассказала о состоянии Саакашвили
27.10.2021 15:00

Третий президент грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме Рустави, не намерен прекращать голодовку и отказывается от принудительного кормления.

Денисова рассказала о сстстоянии Саакашвили

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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