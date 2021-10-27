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|Могут не успеть довезти до больницы: Денисова рассказала о состоянии Саакашвили
|27.10.2021 15:00
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Третий президент грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме Рустави, не намерен прекращать голодовку и отказывается от принудительного кормления.Денисова рассказала о сстстоянии Саакашвили
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