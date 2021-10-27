Политические Сводки
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|Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете гастролей российских артистов
|27.10.2021 15:40
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Петиция Кондратюка набрала более 25 тысяч голосов, следовательно Зеленский был должен ее рассмотреть.Петиция набрала более 25 тысяч голосов
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк создал петицию с предложением полного запрета концертов артистов из России до возвращения оккупированных Крыма и Донбасса.
Петиция набрала более 25 тысяч голосов, следовательно ее рассмотрел президент.
В своем ответе Зеленский рассказал о уже действующих законах «О гастрольных мероприятиях в Украине» и «О телевидении и радиовещании», которые предусматривают запрет на выступления и вещание определённых артистов и деятелей на территории Украины, если они создают угрозу нацбезопасности.
Перечень таких деятелей составляет Министерство культуры Украины по вместе с СБУ, СНБО и Национальным советом по теле- и радиовещанию.
Президент дал поручение главам упомянутых ведомств проанализировать и оценить эффективность работы соответствующих законов для российских артистов и изучить возможность их ужесточения.
Как ранее сообщали Власти, еще 14 российских актеров признали угрозой нацбезопасности Украины.