Петиция Кондратюка набрала более 25 тысяч голосов, следовательно Зеленский был должен ее рассмотреть.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк создал петицию с предложением полного запрета концертов артистов из России до возвращения оккупированных Крыма и Донбасса.

Петиция набрала более 25 тысяч голосов, следовательно ее рассмотрел президент.

В своем ответе Зеленский рассказал о уже действующих законах «О гастрольных мероприятиях в Украине» и «О телевидении и радиовещании», которые предусматривают запрет на выступления и вещание определённых артистов и деятелей на территории Украины, если они создают угрозу нацбезопасности.

Перечень таких деятелей составляет Министерство культуры Украины по вместе с СБУ, СНБО и Национальным советом по теле- и радиовещанию.

Президент дал поручение главам упомянутых ведомств проанализировать и оценить эффективность работы соответствующих законов для российских артистов и изучить возможность их ужесточения.

Как ранее сообщали Власти, еще 14 российских актеров признали угрозой нацбезопасности Украины.

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