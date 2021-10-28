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Россия потребовала заменить Третьякову на Медведчука в ТКГ
28.10.2021 07:40

Российские представители в Трехторонней контактной группе по Донбассу потребовали заменить в украинской делегации нардепа от “Слуги народа” Галину Третьякову на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

россия требует включить в ТКГ Медведчука

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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