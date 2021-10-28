Политические Сводки
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|Россия отказалась от турецких мандаринов из-за «Байрактаров» для Украины
|28.10.2021 13:00
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Россия восприняла удар ВСУ по позициям российско-оккупационных войск на Донбассе с помощью турецкого БПЛА “Байрактар” как обиду от Турции и приостановила импорт манадрин из этой страны.Россия наказала Турцию мандаринами за Байрактары для Украины
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