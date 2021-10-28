Погода, Новости, загрузка...
Россия отказалась от турецких мандаринов из-за «Байрактаров» для Украины
28.10.2021 13:00

Россия восприняла удар ВСУ по позициям российско-оккупационных войск на Донбассе с помощью турецкого БПЛА “Байрактар” как обиду от Турции и приостановила импорт манадрин из этой страны.

Россия наказала Турцию мандаринами за Байрактары для Украины

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий