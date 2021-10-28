Погода, Новости, загрузка...
Зеленский созывает Раду на вторник: что рассмотрят
28.10.2021 14:20

Президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады 2 ноября, на котором будут рассматривать вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом.

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий