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|Зеленский созывает Раду на вторник: что рассмотрят
|28.10.2021 14:20
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Президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады 2 ноября, на котором будут рассматривать вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом.Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
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