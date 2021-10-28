Президент Владимир Зеленский инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады 2 ноября, на котором будут рассматривать вопрос допуска в парламент только вакцинированных лиц или с ПЦР-тестом.

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