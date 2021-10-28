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Россия заявила о наступлении ВСУ на Донбассе и предупредила о «деградации ситуации»
28.10.2021 16:00

Россия словами спикера своего МИД Марии Захаровой выразила “встревоженность” по поводу событий на Донбассе, связанных с действиями украинских военных.

Захарова заявила о наступлении ВСУ на Донбассе

Как ранее писали Власти, СМИ сообщили о взятии ВСУ под контроль села на Донбассе: в ООС опровергли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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