Россия словами спикера своего МИД Марии Захаровой выразила “встревоженность” по поводу событий на Донбассе, связанных с действиями украинских военных.

Как ранее писали Власти, СМИ сообщили о взятии ВСУ под контроль села на Донбассе: в ООС опровергли.

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