Политические Сводки
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|Ким Чен Ын похудел на 20 кг и расстался с портретами деда и отца
|28.10.2021 17:20
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Лидер Северной Кореи потерял в весе 20 кг. Ранее он весил около 140 кг, а теперь, похоже, у него нет проблем со здоровьем.Здоровье Ким Чен Ына вызывает большой интерес в мире.
Об этом передает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение Национальной разведывательной службы Южной Кореи.
Закрытый брифинг был проведен представителями разведки для южнокорейских парламентариев.
Спецслужба Южной Кореи опровергают слухи, что из-за проблем со здоровьем у Ким Чен Ына власти КНДР используют его двойника на публичных мероприятиях.
Состояние здоровья Ким Чен Ына вызывает большой интерес из-за политических последствий в случае, если он не сможет выполнять свои обязанности.
Ким также не вывешивает портреты своего отца и деда, бывших лидеров Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, во время официальных встреч, сообщает разведка.
Ранее Власти писали, что Ким Чен Ын подозрительно похудел. Лидер Северной Кореи долгое время не появлялся на публике, а когда, наконец, принял участие в публичном мероприятии, то все увидели, что он стал гораздо стройнее.