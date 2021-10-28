Лидер Северной Кореи потерял в весе 20 кг. Ранее он весил около 140 кг, а теперь, похоже, у него нет проблем со здоровьем.

Об этом передает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Закрытый брифинг был проведен представителями разведки для южнокорейских парламентариев.

Спецслужба Южной Кореи опровергают слухи, что из-за проблем со здоровьем у Ким Чен Ына власти КНДР используют его двойника на публичных мероприятиях.

Состояние здоровья Ким Чен Ына вызывает большой интерес из-за политических последствий в случае, если он не сможет выполнять свои обязанности.

Ким также не вывешивает портреты своего отца и деда, бывших лидеров Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, во время официальных встреч, сообщает разведка.

Ранее Власти писали, что Ким Чен Ын подозрительно похудел. Лидер Северной Кореи долгое время не появлялся на публике, а когда, наконец, принял участие в публичном мероприятии, то все увидели, что он стал гораздо стройнее.

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