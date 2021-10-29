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Саакашвили согласился на лечение
29.10.2021 06:00

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста – он больше не отказывается от лечения и проведения анализов и обследования.

Саакашвили согласился сотрудничать с врачами

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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