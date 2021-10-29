Политические Сводки
- США отложили испытание гиперзвукового оружия до встречи Байдена с Путиным
- Разумков анонсировал создание собственной партии и рассказал о месте в ней Гордона и Комаровского
- Беспокойтесь из-за уничтоженной гаубицы – Кулеба ответил Германии и Франции по поводу Байрактара
- На следующей неделе Рада отправит в отставку пять министров
- Саакашвили согласился на лечение
|Беспокойтесь из-за уничтоженной гаубицы – Кулеба ответил Германии и Франции по поводу Байрактара
|29.10.2021 06:30
|
Украина не нарушала Минские договоренности, используя турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе, а уничтоженная БПЛА гаубица была гораздо ближе, чем разрешено.Кулеба ответил Франции и Германии по поводу Байрактара
Поделитесь статьей с друзьями