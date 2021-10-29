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Беспокойтесь из-за уничтоженной гаубицы – Кулеба ответил Германии и Франции по поводу Байрактара
29.10.2021 06:30

Украина не нарушала Минские договоренности, используя турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе, а уничтоженная БПЛА гаубица была гораздо ближе, чем разрешено.

Кулеба ответил Франции и Германии по поводу Байрактара

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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