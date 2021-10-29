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Разумков анонсировал создание собственной партии и рассказал о месте в ней Гордона и Комаровского
29.10.2021 07:20

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен создать собственную команду, чтобы «двигаться вперед», но ни журналиста Дмитрия Гордона, ни доктора Евгения Комаровского туда не приглашал.

Разумков сообщил о создании собственной политсилы

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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