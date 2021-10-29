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Разумков пообещал продолжение скандала с офшорами Зеленского
29.10.2021 10:00

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предположил, что у «офшорного скандала», в котором фигурирует студия «Квартал 95″ и президент Владимир Зеленский, еще будет продолжение.

Разумков высказался по поводу офшоров

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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