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«Игра в кальмара» в правительстве: каких министров заменят, и на кого
29.10.2021 10:40

В Кабмине готовят замену минимум для четверых министров – в Минреинтеграции, Минобороны, Минэкологии и министерстве стратегических отраслей промышленности.

Названы имена министров, которых отправят в отставку

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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