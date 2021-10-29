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- «Игра в кальмара» в правительстве: каких министров заменят, и на кого
|«Игра в кальмара» в правительстве: каких министров заменят, и на кого
|29.10.2021 10:40
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В Кабмине готовят замену минимум для четверых министров – в Минреинтеграции, Минобороны, Минэкологии и министерстве стратегических отраслей промышленности.Названы имена министров, которых отправят в отставку
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