Погода, Новости, загрузка...
Россия свозит на Донбасс новые партии военной техники и оружия – разведка
29.10.2021 13:00

Командование Вооруженных сил РФ в течение только октября продолжало наращивать боеспособность оккупационных войск на Донбассе, поставляя туда крупные партии техники и вооружения.

Россия переправляет на Донбасс технику и вооружение

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий