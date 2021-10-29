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|Россия свозит на Донбасс новые партии военной техники и оружия – разведка
|29.10.2021 13:00
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Командование Вооруженных сил РФ в течение только октября продолжало наращивать боеспособность оккупационных войск на Донбассе, поставляя туда крупные партии техники и вооружения.Россия переправляет на Донбасс технику и вооружение
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