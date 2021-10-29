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|Украина может получить новейшие британские ракеты Brimstone Sea Spear
|29.10.2021 14:20
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Новая ракета Brimstone Sea Spear, разрабатываемая британской компанией MBDA UK, может быть поставлена в Украину и будет принята на вооружение ВСУ.Ракета Brimstone может поражать несколько целей одновременно
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