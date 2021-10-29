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Украина может получить новейшие британские ракеты Brimstone Sea Spear
29.10.2021 14:20

Новая ракета Brimstone Sea Spear, разрабатываемая британской компанией MBDA UK, может быть поставлена ​​в Украину и будет принята на вооружение ВСУ.

Ракета Brimstone может поражать несколько целей одновременно

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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