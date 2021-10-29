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В понедельник «Слуги народа» решат, каких министров будут менять
29.10.2021 16:00

Слуги народа в понедельник, 1 ноября, соберуться на заседание парламентской фракции, чтобы обсудить кадровые вопросы.

В понедельник слуги решат судьбу некоторых министров

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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