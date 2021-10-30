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|В новую партию Дмитрия Разумкова войдет сын Виктора Балоги
|30.10.2021 10:40
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По данным источников в политических кругах, сын Виктора Балоги Андрей войдет в первую пятерку партии Дмитрия Разумкова.Виктор Балога взял на себя финансирование Закарпатской ячейки партии Разумкова
По данным источников в политических кругах, сын Виктора Балоги Андрей войдет в первую пятерку партии Дмитрия Разумкова. До этого, Балога договаривался с Виктором Медведчуком, чтоб тот взял Андрея в список ОПЗЖ, но в последствии сделка сорвалась.
Теперь Виктор Балога взял на себя финансирование Закарпатской ячейки партии Разумкова в обмен на будущий список партии в облсовет и место для сына в проходной части общеукраинского списка.
Для демонстрации серьезности своих намерений Балога даже вышел из коалиции с Слугой Народа в облсовете. По мнению местных экспертов, на выходе из коалиции настоял лично Разумков и политттехнологи Ахметова, которые курируют проект экс-спикера.