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|США отправит домой 55 российских дипломатов
|30.10.2021 12:00
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Правительство США требует, чтобы 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули страну.В США сейчас работает менее 200 российских дипломатов
Об этом сообщает представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в Вашингтоне потребовали выслать еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинуть страну в ближайшие месяцы.
МИД РФ считает, что из-за высылки дипломатов обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится.
Захарова отметила, что в США сейчас работает менее 200 российских дипломатов. В тоже время в России число американских дипломатов составляет 130 человек.
Как ранее сообщали Власти, в МИД РФ негативно прокомментировали решение Госдепа США внести россиян, желающих получить иммиграционную визу, в категорию «бездомных национальностей».
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