Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют появление вируса, распространение которого не сможет сдержать человечество.

Об этом сообщает «ТАСС», со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, человечеству необходимо извлекать уроки из нынешней пандемии COVID-19, для того чтобы в будущем быть готовым у появлению намного более опасных вирусов.

Глава ВОЗ уверен, что появление таких вирусов – вопрос времени. С точки зрения биологии смертоносный вирус, который мы не сможем сдержать, рано или поздно появятся на нашей планете.

Гебрейесус настоял на необходимости «политического участия на высоком уровне» в борьбе с будущими пандемиями. Он призвал участников встречи G20 поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них.

Соответствующее решение планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в ноябре.

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