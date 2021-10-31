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|В Харькове выбирают городского голову: кто кандидаты и когда будут результаты
|31.10.2021 15:00
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В Харькове в воскресенье, 31 октября, стартовали выборы городского головы вместо умершего год назад Геннадия Кернеса.В Харькове проходят выборы городского головы
Юрист ООО «Харьковский проектный институт». Баллотировался в Верховную раду в 2019 году и в Харьковский горсовет в 2020-м, но безуспешно. Работал в органах МВД в Харьковской и Киевской областях от должности участкового до начальника Обуховского отделения полиции Киевской области.
Результаты голосования должны стать известны не позднее, чем на 12-й день со дня выборов – 12 ноября 2021 года. Официально имя победителя должны огласить в печатных СМИ не позже, чем через 5 дней после подсчета голосов.