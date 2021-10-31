Политические Сводки
- В Черкасской и Херсонской областях выбирают депутатов в ВР: явка избирателей поражает
- В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК назвал победителей
- В Харькове выбирают городского голову: кто кандидаты и когда будут результаты
- На Земле появится опасный вирус, который человечество не сможет контролировать – ВОЗ
- В МИД Польши заявили о дискриминации поляков в Украине
|В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК назвал победителей
|31.10.2021 15:20
|
По результатам подсчета голосов в ЦИК Грузии по итогам второго тура местных выборов, победу в большинстве муниципалитетов одержала правящая “Грузинская мечта”.Оппозиция проиграла местные выборы в Грузии
Поделитесь статьей с друзьями