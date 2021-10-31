Погода, Новости, загрузка...
В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК назвал победителей
31.10.2021 15:20

По результатам подсчета голосов в ЦИК Грузии по итогам второго тура местных выборов, победу в большинстве муниципалитетов одержала правящая “Грузинская мечта”.

Оппозиция проиграла местные выборы в Грузии

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий