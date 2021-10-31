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|Глава МИД Турции призвал не называть беспилотники Bayraktar турецкими
|31.10.2021 18:40
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Украина должна перестать называть ударные беcпилотники, которые используются на Донбассе, «турецкий Bayraktar».Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил об этом во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на саммите G20, сообщает Hurriyet Daily News.
«Это оружие нельзя называть турецким, русским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт», – сказал министр.
«Возможно, оно было произведено в Турции, но оно принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом», – добавил он.
По его словам, Турция «во время борьбы с терроризмом в разных странах» сталкивается с оружием, в частности, из России.
«Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше имя», – сказал Чавушоглу.
Ранее Власти писали, украинские военные на Донбассе 26 октября впервые использовали турецкий беспилотник для уничтожения вражеского артиллерийского орудия.