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Выборы мэра Харькова: назван победитель по результатам экзитпола
01.11.2021 06:20

По результатам социологического опроса на выходе из избирательных участков, в Харькове на выборах городского головы со значительным отрывом победил Игорь Терехов.

в Харькове выбрали нового мэра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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