Политические Сводки
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|Выборы мэра Харькова: назван победитель по результатам экзитпола
|01.11.2021 06:20
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По результатам социологического опроса на выходе из избирательных участков, в Харькове на выборах городского головы со значительным отрывом победил Игорь Терехов.в Харькове выбрали нового мэра
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