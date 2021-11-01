Президент США Джо Байден прибыл на саммит G-20, который проходил в в Риме, вместе с “ядерным чемоданчиком”.



Ранее Власти писали, что саммит G-20 одобрил международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций в размере не менее 15%.

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