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«Ядерный чемоданчик» Байдена попал на видео на саммите G-20
01.11.2021 07:20

Президент США Джо Байден прибыл на саммит G-20, который проходил в в Риме, вместе с “ядерным чемоданчиком”.

Байден прилетел на G-20 с


Ранее Власти писали, что саммит G-20 одобрил международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций в размере не менее 15%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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