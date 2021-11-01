Политические Сводки
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|«Ядерный чемоданчик» Байдена попал на видео на саммите G-20
|01.11.2021 07:20
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Президент США Джо Байден прибыл на саммит G-20, который проходил в в Риме, вместе с “ядерным чемоданчиком”.Байден прилетел на G-20 с
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