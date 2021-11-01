Политические Сводки
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|Зеленский с женой улетел в Великобританию, где выступит на конференции по климату
|01.11.2021 08:00
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26.Супруги Зеленские улетели в Великобританию
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