Погода, Новости, загрузка...
Зеленский с женой улетел в Великобританию, где выступит на конференции по климату
01.11.2021 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в Конференции ООН по изменению климата COP26.

Супруги Зеленские улетели в Великобританию

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий