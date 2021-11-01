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ЦИК обнародовал первые результаты выборов в Черкасской и Херсонской областях
01.11.2021 09:00

На промежуточных выборах народных депутатов, которые прошли 31 октября в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), лидируют «Слуги народа».

На обоих округах лидируют кандидаты от "Слуги народа"

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