Политические Сводки
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|ЦИК обнародовал первые результаты выборов в Черкасской и Херсонской областях
|01.11.2021 09:00
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На промежуточных выборах народных депутатов, которые прошли 31 октября в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), лидируют «Слуги народа».На обоих округах лидируют кандидаты от "Слуги народа"
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