Между США и Россией прошли переговоры по кибербезопасности. Они проходили в режиме онлайн. Об этих переговорах широко не сообщалось.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.

В переговорах участвовала советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер.

Сообщается, что США передали российской стороне данные о нескольких хакерах, которые активно участвовали в кибератаках на американские объекты, и теперь наблюдают, будут или эти хакеры арестованы.

США и Россия ведут также «самый глубокий за многие годы» разговор по контролю над вооружениями. Переговоры пока не дали существенного результата, но помогают предотвратить усиление напряженности, отмечает газета.

Ранее Власти писали, что США и Россия проводят закрытые переговоры в Женеве по вопросам стратегической стабильности.

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