Военное судно американской армии направляется в Черное море для проведения операций. USS Mount Whitney - самым совершенный корабль для командования, коммуникации и координирования военных сил

Об этом сообщает Шестого флота военно-морских сил США в Twitter. Военно-морское судно USS Mount Whitney (LCC 20) с командой Шестого флота и боевым штабом морского флота НАТО на борту направляется в Черное море, где будет работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе. BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 1, 2021 USS Mount Whitney – самым совершенный корабль для командования, коммуникации и координирования военных сил. Командный корабль может передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любую точку Земли через HF, UHF, VHF и SHF каналы связи. Эта технология позволяет командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США. Как ранее сообщали Власти, старые бомбардировщики ВВС США готовят к уничтожению Черноморского и Балтийского флота России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



